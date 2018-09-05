‘Son ağaçlar’ da kesildi: AOÇ arazisine ’15 Temmuz Müzesi’ inşaatı



‘Ak Saray’ olarak da bilinen cumhurbaşkanlığı sarayının karşısında bulunan 1’nci derecede doğal SİT alanı Atatürk Orman Çiftliği ’ne (AOÇ) ait ormanlık arazide 15 Temmuz Müzesi’nin yapımına başlandı. İnşaat nedeniyle yüzlerce ağaç kesildi, kamyonların girip çıkması için yeşil alan içerisinde genişçe bir yol açıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla darbe girişiminde yaşamını yitiren 250 kişinin anısına adına ’15 Temmuz Müzesi’ yapılması kararlaştırılmıştı. Müzenin yapılacağı yer olarak da AOÇ arazisi belirlendi. Ankara Atlı Spor Kulübü ile ‘Ak Saray’ arasındaki ağaçlık bu bölge, AOÇ’den geriye kalan yeşil alanların başında geliyordu.

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Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, 15 Temmuz Anıtı’nın yanındaki alanda, inşaat çalışmalarına başlandı. Ormanlık alan içerisinde inşaat için geniş bir yol açıldı. Gün boyunca çalışan iş makineleri, inşaat için çıkardıkları toprağı, hafriyat kamyonlarına yükledi. Kamyonlar da yine aynı bölgenin içerisindeki başka bir noktaya toprağı yığdı. İnşaat nedeniyle ormanlık bölgenin oldukça tahrip olduğu gözlendi. Binanın yapılacağı alanın açılma çalışmaları sürerken, çevresine fore kazıkların dikildiği görüldü.

En alt iki katı otopark olacak müzede, darbe girişiminde yaşananlar anlatılacak. Hayatını kaybeden 250 yurttaşa ait özel eşyaların da müzede sergilenmesi planlanıyor. Müzenin gelecek yıl 15 Temmuz’da açılması öngörülüyor.

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1 milyar 370 milyon TL’yi aşan yapım maliyeti ve hukuki statüsü üzerindeki tartışmaların uzun süre sürdüğü ‘Ak Saray’ da AOÇ arazisi üzerine yapılmıştı.