Son adres: Adı CHP ve İYİ Parti için geçen İdris Naim Şahin ‘Saadet’in Ordu adayı

Adı bir süre CHP ve İYİ Parti’yle anılan İdris Naim Şahin, Saadet Partisi’nin (SP) Ordu büyükşehir belediye başkan adayı oldu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Acıklama Saadet Partisi Ordu İl Başkanı Erkan Temiz’den geldi.

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Temiz, genel merkezin Şahin’le yürüttüğü görüşmelerin sonunda adaylığı konusunda anlaşıldığını söyledi.

Sözcü’den İsmail Duman’ın haberine göre, Temiz “İYİ Parti de bizden önce teklif götürmüş. İdris bey önce o teklifi değerlendirdi ancak olmadı. Sonra bizim teklifimiz kabul etti. Ordu’ya ve partimize hayırlı olsun” dedi.

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’17 Aralık’ operasyonu sonrası AKP’den istifa etti

Eski İçişleri bakanı Şahin’in, CHP ve İYİ Parti’den ortak aday olması fikri iki parti arasındaki işbirliği görüşmelerinde İYİ Parti tarafından masaya getirilmişti. Şahin’in adaylık ihtimalinin basına sızması sonrası CHP parti tabanından gelen tepkiler üzerine teklif reddedilmişti.



İYİ Parti Ordu İl Başkanı Çiğdem Çelenk Karakaya ise geçen hafta partilerinin Ordu adayının Şahin olduğunu açıklamış ancak kısa bir süre sonra İYİ Parti Genel Merkezi söz konusu açıklamayı yalanlamıştı.

2002 ile 2013 arasında AKP milletvekilliği, 6 Temmuz 2011-24 Ocak 2013 tarihleri arasında da bakanlık yapan Şahin, 25 Aralık 2013’te AKP’den istifa etmişti.