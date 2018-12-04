Son 47 yılın en sıcağı geride kaldı: Kış da yüzyılın rekorunu zorlayacak

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, İstanbul’da son 106 yılın en sıcak üçüncü kışının yaşanacağını söyledi.

DHA’nın haberine göre 1971-2018 yıllarındaki ocak-kasım dönemini barındıran 11 aylık sıcaklık ortalaması ölçüldü.

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Sonuçlara göre bu yılın ilk 10 ayının sıcaklık ortalaması 16.3 derece. Bu sıcaklık değeri, Türkiye’nin son 47 yılın en sıcak yılını geçirdiği anlamına geliyor.

Milenyumdan sonra dereceler fırladı

Tek, iklim değişikliğinin kaçınılmaz olarak görüldüğünü belirterek “Kandilli’de yaptığımız ölçümler 100 yılı geçti. 106 yıllık ölçüm periyoduna ulaştık. En sıcak 15 yılın 2000’li yıllardan sonra oluştuğunu görüyoruz. Yükselen bir sıcaklık trendi var” dedi.

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Tek, İstanbul’da son 106 yılın en sıcak üçüncü kışının yaşanacağını ifade etti.

İlk üç ay mevsim normallerinin üzerinde

Laboratuvar başkanı sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu sene ılıman bir hava geçti. Kışın ılıman geçeceğini söylemiştik. İklim modellerinin sonuçlarını konuşuyoruz. Marmara’da serin bir hava var aralık ayı içerisinde. Aralık ayında kar yağışı olasılığı Marmara ve Batı Karadeniz’de gözüküyor. Sıcaklıklar daha sonra mevsim normalleri üzerine çıkıyor. İklim modellerine göre ocak, şubat ve mart aylarında sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde olacak.”