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Yaramazlara biraz batar!

Son 250 yılda 571 bitki türü yok oldu: Artık pembe yapraklı St. Helena zeytini de yok, Şili sandal ağacı da

İsveç’teki Stockholm Üniversitesi ve Britanya’daki Kraliyet Botanik Bahçeleri tarafından yapılan araştırmaya göre son 250 yılda 571 bitki türü yok oldu. Şili sandal ağacı ve yaprakları pembe olan St. Helena zeytin ağacı sadece iki örnek.

Yerküredeki yaşamın, soluduğumuz oksijen ve tükettiğimiz gıdaların kaynağı bitkilere bağımlı olduğunu vurgulayan bilim insanları, bitkilerin yok olmasının başka türlerin yok olmasına neden olabileceğine dikkat çekti. Örneğin, yumurtalarını onların üzerine bırakan böceklerin.

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St. Helena zeytin ağacı Fotoğraf: BBC

Araştırma sonucunda açıklanan veri, tahminden değil saptamalar üzerinden yola çıkarak belirlendi. Yok olan bitki türlerinin nesli tükenen kuş, memeli ve amfibiklerin -217- iki katından fazla olduğuna dikkat çeken Stockholm Üniversitesi’nden Dr. Aelys Humphreys, bitkilerin yok oluşu sürecinin doğal olarak beklenenden 500 kat hızlı ilerlediğini söyledi.

Humphreys şöyle devam etti: “Herkes yok olan bir kuş veya memeliyi anımsayabilir ama bitki adı söyleyemez. İlk kez bitkilerin yok olma süreciyle ilgili bu kadar fazla somut bulgu elde ettik. Hangi bitkinin nerede kaybolduğunu saptadık. Çıkarmamız gereken dersler var.”

Fotoğraf: http://powo.science.kew.org/

En çok kaybın tropikal bölgeler ve adalarda yaşandığını belirten Humphreys, araştırma sürecinde kendilerini sevindiren şeyin ise yok olduğu sanılan bazı bitkilere rastlamalarının olduğunu anlattı. Şili çiğdemi (üstte) bunlara bir örnek.

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Biliminsanları, bitkilerin yok oluş süreciyle mücadele için bir eylem planı hazırlanması gerektiğine değinerek ana hatlarını şu maddelere odaklanması gerektiğini söyledi:

  • Yerküredeki tüm bitkilerin kaydı tutulmalı
  • Araştırma yapan botanik uzmanlarını
  • Çocuklara yaşadıkları bölgedeki bitkileri tanıtılmalı ve sevmeleri, önemsemeleri sağlanmalı

Birleşmiş Milletler mayıs ayında 1 milyonu aşkın bitki ve hayvanın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıklamıştı.

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