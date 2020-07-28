Son 24 saatte 963 yeni vaka, 15 can kaybı: 1092 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 963 kişide corona virüsü tespit edildi, 15 kişi hayatını kaybetti, 1092 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, toplam vaka sayısı 227 bin 982’ye ulaştı. Can kaybı sayısı 5 bin 645’e yükselirken, iyileşenlerin sayısı 211 bin 561 oldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından şunları kaydetti: “Test sayımız, temaslı taraması sonucu, iki gün içinde 47.500 seviyesine çıktı. Yeni vaka sayımızda düne kıyasla 64 artış var. Son 24 saat içindeki vefat sayımız, 30 GÜN SONRA İLK KEZ 15 olarak gerçekleşti. Yeni iyileşen hasta sayımızda düne göre artış var.”

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.