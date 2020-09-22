Son 24 saatte 1692 yeni hasta: 65 kişi hayatını kaybetti, 1261 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1692 kişiye Covid-19 tanısı konarken, 65 kişi hayatını kaybetti, 1261 kişi iyileşti.

Toplam vaka sayısı 306 bin 302’ye, can kaybı 7 bin 639’a, iyileşenlerin sayısı ise 269 bin 696’ya ulaştı. Toplam test sayısı 9 milyon 496 bin 268’e yükseldi.

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Ağır hasta sayısı 1522 olurken, hastalardaki zatürre oranı yüzde 6.7 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloya ilişkin Twitter hesabından şunları yazdı: “Ağır hasta sayımız 1.522’ye ulaştı. Zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün 1.692 yeni hastamız var. Tedbirlere uygun hareket ederek gecesi gündüzü bizim için çalışmakla geçen sağlık çalışanlarımıza destek verelim. Birlikte başaracağız.”