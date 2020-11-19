Bir günde 4 bin 542 yeni hasta, 123 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 4 bin 542 yeni Covid-19 hastası kayda geçerken, 123 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 913 kişi iyileşti.

Son verilere göre bugün 157 bin 706 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 16 milyon 781 bin 245’e yükseldi.

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Toplam hasta sayısı 430 bin 170’e, toplam can kaybı sayısı 11 bin 943’e, iyileşenlerin sayısı ise 364 bin 573’e yükseldi. Ağır hasta sayısı ise 3 bin 850 olarak kayda geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan şu yorumu yaptı: “Bugün tespit edilen 4 bin 542 hastamız var. Ağır hasta sayımız 3 bin 850’ye ulaştı. Tedbirleri kendimiz alırsak, zorunlu kısıtlamalara mecbur kalmayız. Salgının seyrini lehimize çeviremezsek hayatımızın her alanında zorunlu tedbirler olabilir. Mücadeleye katılın”.