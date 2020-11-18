Bir günde 4 bin 215 yeni hasta, 116 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte yeni Covid-19 hasta sayısı 4 bin 215 oldu. Bir günde 116 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 592 kişi iyileşti.

Son verilere göre bugün 158 bin 811 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 16 milyon 623 bin 489’a yükseldi.

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Toplam hasta sayısı 425 bin 628’e, toplam can kaybı sayısı 11 bin 820’ye, iyileşenlerin sayısı ise 361 bin 655’e yükseldi. Ağır hasta sayısı ise 3 bin 742 olarak kayda geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan şu yorumu yaptı: “Bugün tespit edilen 4.215 hasta var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Virüsün yayılımı bizi zorunlu tedbirler almaya mecbur bırakıyor. Hastalığın yayılımını durdurmak için birlikte hareket etmeliyiz. Tedbirlere birlikte uyarak mücadele güç verin.”