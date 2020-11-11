Diken

Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 2 bin 693 yeni hasta, 86 can kaybı; 2 bin 112 kişi iyileşti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte, 2 bin 693 yeni Covid-19 hastası tespit edildiğini, 86 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 112 kişinin iyileştiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam hasta sayısı 402 bin 53’e yükseldi. Can kaybı 11 bin 145’i, iyileşenlerin sayısı da 344 bin 613’ü buldu.

Reklam

Ağır hasta sayısı 3 bin 95 olurken, toplam test sayısı 15 milyon 565 bin 409’a yükseldi.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter’dan şunları yazdı: ”Bugün tespit edilen 2.693 yeni hastamız var. Salgın hastalıkla mücadele hem bireysel hem de toplum halinde yürütülebilir. Sağlık çalışanlarımız hastane yükümüzü yönetilebilir seviyede tutmak için var gücüyle çalışıyor. Virüsü ancak birlikte yenebiliriz.”

SON HABERLER

Adalet bakanı: ‘Böyle karar olamaz’ dediğimiz kararlar olabiliyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcı olduğunu belirterek, “Tüm kişileri, kurumları bağlar ve kararlarının gereği yapılır. Yürüyen bir dava sürecinde, hele Adalet Bakanı olarak söz ve telkinde bulunmak benim inandığım hukuka aykırı. Ancak elbette mahkeme kararlarına uyulması Anayasa’nın amir hükmüdür ve mahkemelerden beklenen de budur” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...