Son 24 saat: ‘Corona’ tanısı sayısı tekrar binin altında, 20 can kaybı, 1049 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 992 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 20 kişi hayatını kaybetti, 1049 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 214 bin 993, toplam can kaybı 5 bin 402’ye çıktı. İyileşenlerin sayısı da 196 bin 720’yi buldu.

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Bugün 43 bin 231 test daha yapılmasıyla toplam test sayısı 4 milyon 65 bin 178’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından tabloyla birlikte şu mesajı paylaştı: “TEKRAR 1.000’İN ALTINDAYIZ. 33 gün sonra ilk kez. 11 Haziranda 987 olan yeni vaka sayısı ertesi gün 1.195’e çıkmıştı. Şu an yarını bilmiyoruz. Şimdi alacağımız tedbirlerin sonucunu ortalama 7 gün sonra göreceğimizi biliyoruz. Bugünü tekrar aramayalım. http://covid19.saglik.gov.tr“