Son 24 saat: 993 kişiye ‘corona’ tanısı, 18 can kaybı; 3 bin 218 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 993 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 18 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 218 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 172 bin 114, toplam can kaybı 4 bin 729’a çıktı. İyileşenlerin sayısı da 144 bin 598’i buldu.

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Bugün 37 bin 225 test daha yapılmasıyla toplam test sayısı 2 milyon 415 bin 179’a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından tabloyla birlikte şu mesajı paylaştı: “Son 24 saatte iyileşen hasta sayımızın üçte biri kadar yeni hastamız var. Tanı konup, yatırılan hastalarımız sebebiyle yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç arttı. Virüsün etkisinin zayıfladığını gösteren bilimsel bir veri yok. ‘Normal‘ olan, tedbirdir.”

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.