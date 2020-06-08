Son 24 saat: 989 kişiye ‘corona’ tanısı, 19 can kaybı; 3 bin 411 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 989 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 19 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 411 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 171 bin 121, toplam can kaybı 4 bin 711’e çıktı. İyileşenlerin sayısı da 141 bin 380’i buldu.

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Bugün 39 bin 361 test daha yapılmasıyla toplam test sayısı 2 milyon 377 bin 954’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından tabloyla birlikte şu mesajı paylaştı: “Vaka sayısında, maske ve mesafe kuralına uyulması şartıyla önü kesilmesi kolay bir hareketlilik var. İyileşen hasta sayımızda ciddi artış gerçekleşti. Solunum desteğine ihtiyaç azaldı. Yoğun bakım hasta sayısı yükselişte. Tedbir azalırsa tehdit artacak.”

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.