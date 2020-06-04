Son 24 saat: 988 kişiye ‘corona’ tanısı, 21 can kaybı; 926 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 988 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 21 kişi hayatını kaybetti, 926 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 167 bin 410, toplam can kaybı 4 bin 630’a çıktı. İyileşenlerin sayısı da 131 bin 778’i buldu.

Reklam

Bugün 54 bin 234 test daha yapılmasıyla toplam test sayısı 2 milyon 209 bin 583’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından tabloyla birlikte şu mesajı paylaştı: “Test sayımız, tarama amaçlılar dâhil, 54.000’in üzerinde. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur.”

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.