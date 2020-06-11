Son 24 saat: 987 kişiye ‘corona’ tanısı, 17 can kaybı; 1021 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 987 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 17 kişi hayatını kaybetti, 1021 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 174 bin 23, toplam can kaybı 4 bin 763’e çıktı. İyileşenlerin sayısı da 147 bin 860’ı buldu.

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Bugün 49 bin 190 test daha yapılmasıyla toplam test sayısı 2 milyon 500 bin 890’a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından tabloyla birlikte şu mesajı paylaştı: “Test sayısında 2,5 Milyona ulaştık. Şimdiye kadarki vakaların %85’i iyileşti. Yeni iyileşen vaka sayısıyla yeni tanı konan vaka sayısı birbirine yakın. Virüs gücünü hatalı iyimserlikten alıyor. “Virüsün etkisi azaldı” yanılgısı ile tedbirleri terk etmeyin.”

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.