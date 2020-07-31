Son 24 saat: 982 yeni vaka, 17 can kaybı; 996 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 982 kişiye corona virüsü tanısı kondu; 17 kişi hayatını kaybetti, 996 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 230 bin 873’e ulaştı. Can kaybı sayısı 5 bin 619 olurken, 214 bin 535 kişi de iyileşti.

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Test sayısı 4 milyon 800 bin 823’e yükseldi. Hastaların yüzde 8.8’i zatürre. Ağır hasta sayısı ise 582.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları kaydetti: “Son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan şehirler: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. 27 şehirde ise son üç günde yeni ağır hastamız olmadı. Zatürreli hasta oranımızda düşüş, yeni tanı konan hasta sayımızda artış eğilimi var.”