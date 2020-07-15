Son 24 saat: 947 kişiye ‘corona’ tanısı, 17 can kaybı; 1013 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 947 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 17 kişi hayatını kaybetti, 1013 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 215 bin 940, toplam can kaybı 5 bin 419’a çıktı. İyileşenlerin sayısı da 197 bin 733’ü buldu.

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Bugün 42 bin 320 test daha yapılmasıyla toplam test sayısı 4 milyon 107 bin 498’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından tabloyla birlikte şu mesajı paylaştı: “1.000’in altındaki ikinci günümüz. Yeni iyileşen hasta sayımız, yeni vaka sayısından fazla. Malatya, Trabzon, Kilis, Yalova, Bayburt ve Ardahan’da 3 gündür pnömoniye hiç rastlanmadı. Yeni vaka verileri yakın günlerde ciddiyetimizin arttığını gösteriyor. http://covid19.saglik.gov.tr“

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.