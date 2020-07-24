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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 937 kişiye ‘corona’ tanısı, 17 can kaybı; 1009 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 937 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 17 kişi hayatını kaybetti, 1009 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 224 bin 252, toplam can kaybı 5 bin 580’e çıktı. İyileşenlerin sayısı da 207 bin 374’ü buldu.

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Bugün 42 bin 986 test daha yapılmasıyla toplam test sayısı 4 milyon 489 bin 360’a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından tabloyla birlikte şu mesajı paylaştı: “Toplam test sayımız 4,5 Milyona yaklaştı. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark, DÜNE KIYASLA AZALDI. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız; erken tanı, yaş, kronik hastalık ve benzeri durumlara bağlı olarak düşüş ve yükseliş gösteriyor. covid19.saglik.gov.tr

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.

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