Son 24 saat: 933 kişiye ‘corona’ tanısı, 21 can kaybı; 1087 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 933 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 21 kişi hayatını kaybetti, 1087 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 216 bin 873, toplam can kaybı 5 bin 440’a çıktı. İyileşenlerin sayısı da 198 bin 820’yi buldu.

Reklam

Bugün 42 bin 411 test daha yapılmasıyla toplam test sayısı 4 milyon 149 bin 909’a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından tabloyla birlikte şu mesajı paylaştı: “Daha çok test, daha çok vaka saptar. Test sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki ilişki ise bire bir değildir. 15 Haziranda 1.592 vaka sayısına ulaştığımız gün de test sayımız 42.000 idi. Test sayısı ihtiyaca göre değişmektedir. Sonucu belirleyen tedbirdir. http://covid19.saglik.gov.tr

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.