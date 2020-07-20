Son 24 saat: 931 kişiye ‘corona’ tanısı, 17 can kaybı; 992 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 931 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 17 kişi hayatını kaybetti, 992 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 220 bin 572, toplam can kaybı 5 bin 508’e çıktı. İyileşenlerin sayısı da 203 bin 2’yi buldu.

Reklam

Bugün 43 bin 404 test daha yapılmasıyla toplam test sayısı 4 milyon 316 bin 781’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından tabloyla birlikte şu mesajı paylaştı: “SON ÜÇ GÜNDÜR ortalama günlük vaka sayısı EN YÜKSEK beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa. EN DÜŞÜK 5 ilimiz: Artvin, Bilecik, Tunceli, Edirne, Bayburt. Tunceli, Nevşehir, Kastamonu, Artvin ve Aksaray’daysa şu an pnömonili hastamız yok. covid19.saglik.gov.tr“

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.