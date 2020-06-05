Son 24 saat: 930 kişiye ‘corona’ tanısı, 18 can kaybı; 1622 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 930 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 18 kişi hayatını kaybetti, 1622 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 168 bin 340, toplam can kaybı 4 bin 648’e çıktı. İyileşenlerin sayısı da 133 bin 400’ü buldu.

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Bugün 57 bin 829 test daha yapılmasıyla toplam test sayısı 2 milyon 267 bin 412’ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından tabloyla birlikte şu mesajı paylaştı: “İyileşen hasta sayısında artış var. Artış hızlanacak. Toplam hasta sayısında yer alan vakaların önemli kısmı izleme sürecindeki belirtisiz vakalardır. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + mesafe kuralına bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur.”

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.