Son 24 saat: 928 kişiye ‘corona’ tanısı, 18 can kaybı; 1009 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 928 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 18 kişi hayatını kaybetti, 1009 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 221 bin 500, toplam can kaybı 5 bin 526’ya çıktı. İyileşenlerin sayısı da 204 bin 11’i buldu.

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Bugün 42 bin 846 test daha yapılmasıyla toplam test sayısı 4 milyon 359 bin 627’ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından tabloyla birlikte şu mesajı paylaştı: “Son üç gündür 71 ilimizde pnömonili vaka sayıları azaldı, 21 ilimizde yoğun bakım hastası yok. Hastalığın ülkemizdeki seyrinin gösterildiği detaylı grafik, günlük ve haftalık COVID-19 durum raporları ve diğer önemli bilgiler için linkimiz: covid19.saglik.gov.tr“

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.