Son 24 saat: 927 kişiye ‘corona’ tanısı, 17 can kaybı; 1010 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 927 kişi corona virüsüne yakalanırken, 17 kişi hayatını kaybetti, 1010 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, toplam vaka sayısı 226 bin 100’e, can kaybı ise 5 bin 613’e yükseldi. Bugüne göre 209 bin 487 kişi iyileşti.

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Bir günde 40 bin 16 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 4 milyon 572 bin 688’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloya dair şu yorumu yaptı: “Yeni vaka sayımız, son günlerdeki ortalamasında. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark düne yakın. Yoğun bakım, entübe ve riskli gruptaki hasta sayımız yaklaşık aynı düzeyde seyrettiği için vefat sayıları birbirine yakın gerçekleşiyor.”