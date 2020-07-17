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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 926 kişiye ‘corona’ tanısı, 18 can kaybı; 1014 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 926 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 18 kişi hayatını kaybetti, 1014 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 217 bin 799, toplam can kaybı 5 bin 458’e çıktı. İyileşenlerin sayısı da 199 bin 834’ü buldu.

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Bugün 41 bin 215 test daha yapılmasıyla toplam test sayısı 4 milyon 191 bin 124’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından tabloyla birlikte şu mesajı paylaştı: “Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızda, devam eden tedavilere bağlı artış var. Son 35 gün içinde, en düşük vefat sayımız 13 Haziran’da, 14 olarak gerçekleşmişti. Temaslı taraması, erken tanı ve tedavi şansıyla vefat sayılarını daha da azaltmaya çalışıyoruz. http://covid19.saglik.gov.tr

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.

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