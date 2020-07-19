Son 24 saat: 924 kişiye ‘corona’ tanısı, 16 can kaybı; 997 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 924 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 16 kişi hayatını kaybetti, 997 kişi iyileşti.
Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 219 bin 641, toplam can kaybı 5 bin 491’e çıktı. İyileşenlerin sayısı da 202 bin 10’u buldu.
Bugün 41 bin 310 test daha yapılmasıyla toplam test sayısı 4 milyon 273 bin 377’ye yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından tabloyla birlikte şu mesajı paylaştı: “Her gün 1000’e yakın hastamız şifa buluyor, 1000’e yakın yeni vakamız oluyor. Yeni vakaları durdurabilirsek aktif vaka sayısı hızla azalmış olacak. Hedefimiz; iyileşen sayısında artış, yeni vaka sayılarında düşüş. İyi haberler, alacağımız tedbirlere bağlı. covid19.saglik.gov.tr“
Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.