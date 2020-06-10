Son 24 saat: 922 kişiye ‘corona’ tanısı, 17 can kaybı; 2 bin 241 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 922 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 17 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 241 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 173 bin 36, toplam can kaybı 4 bin 746’ya çıktı. İyileşenlerin sayısı da 146 bin 839’u buldu.

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Bugün 36 bin 521 test daha yapılmasıyla toplam test sayısı 2 milyon 451 bin 700’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından tabloyla birlikte şu mesajı paylaştı: “Yeni tanı konan hasta sayısı, yeni iyileşen hasta sayımızın %40’ı kadar. Yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda 71. Yeni hastalar sebebiyle artan yoğun bakım ihtiyacı düne yakın. Virüsün etkisinin azaldığı fikri riskli. ‘Normal‘ olan, tedbirdir”.

’65 yaş üstündekilerin yakalanma riski yarı yarıya düştü’

Bakan Koca, “65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması sonrası bu yaş grubunda hastalığa yakalanma oranı yüzde 50 düştü” dedi.

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“Normalleşme sürecinde kılavuzumuz riskin devam ettiği gerçeğidir, son vakayı en kısa zamanda görmek tedbirlere uyumla mümkündür” diyen Koca, “Yeni tanı konan hasta sayısı, yeni iyileşen hasta sayımızın yüzde 40’ı kadar. Yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda 71″ ifadesini kullandı.

‘Uçuşlara izin verilebilir’

Koca, “Ülkelerin salgın durumunu da göze alarak hangi takvimle bu seferlerin, uçuşların izinlerinin verilebileceğini belirledik. Ülkelerle ilgili bir risk olduğunu tespit ettiğimizde bunu tekrar değerlendireceğiz” diye konuştu.

Bakan Koca sözlerini şöyle sürdürdü: “(Covid-19 vaka sayıları) Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da giderek kısmi artışın olduğunu söyleyebiliriz. Ankara’da son 2-3 gün bir yükseliş söz konusuydu. Bugünden itibaren Ankara da düşüşe geçmiş oldu.”

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.