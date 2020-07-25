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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 921 kişiye ‘corona’ tanısı, 16 can kaybı; 1103 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 921 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 16 kişi hayatını kaybetti, 1103 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 225 bin 173, toplam can kaybı 5 bin 596’ya çıktı. İyileşenlerin sayısı da 208 bin 477’yi buldu.

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Bugün43 bin 312 test daha yapılmasıyla toplam test sayısı 4 milyon 532 bin 672’ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından tabloyla birlikte şu mesajı paylaştı: “Son 1 haftada PNÖMONİLİ hasta sayısı ORANI en çok azalan illerimiz: Artvin, Muş, Denizli, Düzce, Erzurum. En çok artan illerimiz: Isparta, Kocaeli, Mardin, Karaman. Sebebi ne olursan olsun, başkalarının ihmali, tedbirlerin terkine gerekçe kabul edilmemeli. covid19.saglik.gov.tr

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.

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