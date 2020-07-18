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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 918 kişiye ‘corona’ tanısı, 17 can kaybı; 1179 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 918 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 17 kişi hayatını kaybetti, 1179 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 218 bin 717, toplam can kaybı 5 bin 475’e çıktı. İyileşenlerin sayısı da 201 bin 13’ü buldu.

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Bugün 40 bin 943 test daha yapılmasıyla toplam test sayısı 4 milyon 232 bin 67’ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından tabloyla birlikte şu mesajı paylaştı: “1.000’in üstünde gerçekleştiği en son güne kıyasla, yeni vaka sayımız, bugün 90 azaldı. SON 3 GÜNDE en çok vaka görülen beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Diyarbakır. En az vaka görülen beş ilimiz: Artvin, Tunceli, Bayburt, Kırklareli, Bartın. http://covid19.saglik.gov.tr

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.

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