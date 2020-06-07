Son 24 saat: 914 kişiye ‘corona’ tanısı, 23 can kaybı; 2 bin 647 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 914 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 23 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 647 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 170 bin 132, toplam can kaybı 4 bin 469 yeçıktı. İyileşenlerin sayısı da 137 bin 969’u buldu.

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Bugün 35 bin 335 test daha yapılmasıyla toplam test sayısı 2 milyon 338 bin 593’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından tabloyla birlikte şu mesajı paylaştı: “Filasyon çalışmalarında, ‘Geçmiş olsun’ ziyareti sebebiyle bir ilimizde 190 kişiye virüs bulaştığı tespit edildi. Bir diğer ilimizde, asker uğurlamasında, 58 kişi virüsle enfekte oldu. Yeni iyileşen hasta sayımız, 2.647. Tedbir azaldıkça tehdit artıyor. http://covid19.saglik.gov.tr.”

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.