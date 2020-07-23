Son 24 saat: 913 kişiye ‘corona’ tanısı, 18 can kaybı; 1151 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 913 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 18 kişi hayatını kaybetti, 1151 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 223 bin 315, toplam can kaybı 5 bin 563’e çıktı. İyileşenlerin sayısı da 206 bin 365’i buldu.

Reklam

Bugün 43 bin 343 test daha yapılmasıyla toplam test sayısı 4 milyon 446 bin 374’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından tabloyla birlikte şu mesajı paylaştı: “İyileşen sayımız vaka sayısından 238 fazla. 1 Hazirandan bugüne COVID-19 sebebiyle kaybettiğimiz 1.043 hasta içinde 65 yaşından küçük olanların sayısı 136. Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller: Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum. covid19.saglik.gov.tr“

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.