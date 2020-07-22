Son 24 saat: 902 kişiye ‘corona’ tanısı, 19 can kaybı; 1203 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 902 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 19 kişi hayatını kaybetti, 1203 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 222 bin 402, toplam can kaybı 5 bin 545’e çıktı. İyileşenlerin sayısı da 205 bin 214’ü buldu.

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Bugün 43 bin 404 test daha yapılmasıyla toplam test sayısı 4 milyon 403 bin 31’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından tabloyla birlikte şu mesajı paylaştı: “Yakın günlerde ilk kez, iyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla. Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında. Pek çok kentimizde maske yaygınlaştı; hayat, umut verici bir düzene giriyor. Vaka sayılarında ağırlığı olan illerden de özen bekliyoruz. covid19.saglik.gov.tr“

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.