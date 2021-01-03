Son 24 saat: 9 bin 877 vaka, 193 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 9 bin 877 Covid-19 vakası kayda geçerken, 193 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı da 10 bin 102’yi buldu.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, bir günde 138 bin 941 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 24 milyon 950 bin 829’a yükseldi.

Reklam

Toplam vaka sayısı 2 milyon 241 bin 912’ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 136 bin 534’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 21 bin 488’e yükseldi.

Bir gündeki hasta sayısı bin 515, toplam ağır hasta sayısı ise 3 bin 612 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan şunları yazdı: “Bugün tespit edilen 1.515 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra vaka sayısı 10.000’in altına indi. Kısıtlamalara ve test talebindeki düşüşe bağlı olarak vaka sayıları beklenenden fazla gerilese de bunu kalıcı hale getirmek elimizde. Birlikte güçlüyüz.”