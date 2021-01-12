Son 24 saat: 9 bin 809 vaka, 171 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 9 bin 809 Covid-19 vakası kayda geçerken, 171 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, bir günde 179 bin 208 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 26 milyon 555 bin 992’ye yükseldi.

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Toplam vaka sayısı 2 milyon 346 bin 285’e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 218 bin 464’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 23 bin 152’ye yükseldi.

Bir gündeki hasta sayısı 983, iyileşenlerin sayısı da 10 bin 13 oldu. Toplam ağır hasta sayısı ise 2 bin 701.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan şunları yazdı: “Bugün tespit edilen 983 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra günlük hasta sayımız 1.000’in altına indi. Ağır hasta sayımız da azalmaya devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam ederek aşı uygulamasına geçeceğiz. Birlikte başaracağız.”