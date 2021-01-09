Son 24 saat: 9 bin 537 vaka, 181 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 9 bin 537 vaka kayda geçerken, 181 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre test satıyı 168 bin 289 artarak 26 milyon 33 bin 695’e ulaştı.

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Toplam vaka sayısı 2 milyon 317 bin 118’e, can kaybı 22 bin 631’e, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 190 bin 47’e yükseldi.

Ağır hasta sayısı 2 bin 903 olarak kayda geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloya dair şunları yazdı: “Bugün tespit edilen 1103 yeni hasta var. Vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Ağır hasta sayısı 3 binin altına geriledi. Kısıtlama ve tedbirler netice veriyor. Birlikte mücadele etmeye ve ülkemizi küresel salgının yıkıcı ektisinden kurtarmaya kararlıyız.”