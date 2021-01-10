Son 24 saat: 9 bin 138 vaka, 176 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 9 bin 138 Covid-19 vakası kayda geçerken, 176 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, bir günde 162 bin 786 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 26 milyon 196 bin 481’e yükseldi.

Reklam

Toplam vaka sayısı 2 milyon 326 bin 256’ya, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 198 bin 150’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 22 bin 807’ye yükseldi.

Bir gündeki hasta sayısı bin 17, iyileşenlerin sayısı da 8 bin 103 oldu. Toplam ağır hasta sayısı ise 2 bin 811.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan şunları yazdı: “Bugün tespit edilen 1.017 yeni hasta var. Vaka sayısı azaldıkça filyasyon ihtiyacı da test talebi de kademeli olarak azalıyor. Ağır hasta sayısındaki düşüş kayıplarımızın da sayısını azaltacak. Netice aldığımız kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam edelim.”