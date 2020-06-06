Son 24 saat: 878 kişiye ‘corona’ tanısı, 21 can kaybı; 1922 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 878 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 21 kişi hayatını kaybetti, 1922 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 169 bin 218, toplam can kaybı 4 bin 669’a çıktı. İyileşenlerin sayısı da 135 bin 322’yi buldu.

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Bugün 35 bin 846 test daha yapılmasıyla toplam test sayısı 2 milyon 303 bin 258’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından tabloyla birlikte şu mesajı paylaştı: “Toplam vakaların %80’i iyileşti. Yeni iyileşen hasta sayımız 2.000’e yakın. Pozitif tanı konan hastaların büyük kısmı hastalığı belirtisiz ve evde geçiriyor. 81 ilimizde COVD-19 sebebiyle DÜN YATAN HASTA SAYISI 41. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur.”

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.