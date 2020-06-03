Son 24 saat: 867 kişiye ‘corona’ tanısı, 24 can kaybı; 931 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 867 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 24 kişi hayatını kaybetti, 931 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 166 bin 422, toplam can kaybı 4 bin 609’a çıktı. İyileşenlerin sayısı da 130 bin 852’yi buldu.

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Bugün 52 bin 305 test daha yapılmasıyla toplam test sayısı 2 milyon 155 bin 349’a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından tabloyla birlikte şu mesajı paylaştı: “1 ay önce bugün 1.424 olan yoğun bakım hasta sayımız %57 oranında, 766 olan entübe hasta sayımız %66, günlük vaka sayımızsa %48 oranında azaldı. 52 bini aşkın testin sonucuna göre, bugün yeni vaka sayımız 867. TEDBİRLERLE BU DÜŞÜŞÜ DAHA DA HIZLANDIRALIM.”

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.