Son 24 saat: 839 kişiye ‘corona’ tanısı, 25 can kaybı; 989 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 839 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 25 kişi hayatını kaybetti, 989 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 163 bin 942, toplam can kaybı 4 bin 540’a çıktı. İyileşenlerin sayısı da 127 bin 973’ü buldu.

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Bugün 35 bin 600 test daha yapılmasıyla toplam test sayısı 2 milyon 39 bin 194’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından tabloyla birlikte şu mesajı paylaştı: “Vaka sayısı öngörülen seviyede seyrediyor. Solunum desteğine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalmaya devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR”.

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.