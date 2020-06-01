Son 24 saat: 827 kişiye ‘corona’ tanısı, 23 can kaybı; 974 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 827 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 23 kişi hayatını kaybetti, 974 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 164 bin 769, toplam can kaybı 4 bin 563’e çıktı. İyileşenlerin sayısı da 128 bin 947’yi buldu.

Reklam

Bugün 31 bin 525 test daha yapılmasıyla toplam test sayısı 2 milyon 70 bin 719’a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından tabloyla birlikte şu mesajı paylaştı: “İyileşen toplam hasta sayımız 130 bine yaklaştı. Yeni vaka sayımız öngörülen seviyede. Solunum desteğine ihtiyaç azalıyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR.”

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.