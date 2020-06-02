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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 786 kişiye ‘corona’ tanısı, 22 can kaybı; 974 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 786 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 22 kişi hayatını kaybetti, 974 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 165 bin 555, toplam can kaybı 4 bin 585’e çıktı. İyileşenlerin sayısı da 129 bin 921’i buldu.

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Bugün 32 bin 325 test daha yapılmasıyla toplam test sayısı 2 milyon 103 bin 44’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından tabloyla birlikte şu mesajı paylaştı: “Toplam test sayımız 2,1 milyonu geçti. İyileşen hasta sayımız 130 bin. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalıyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. DAHA İYİ TEDBİR, daha iyi sonuçtur.”

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.

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Son 24 saat: 827 kişiye ‘corona’ tanısı, 23 can kaybı; 974 kişi iyileşti

Son 24 saat: 839 kişiye ‘corona’ tanısı, 25 can kaybı; 989 kişi iyileşti

24 saatte 983 kişiye ‘corona’ tanısı: 26 can kaybı var, 1021 kişi iyileşti

Son 24 saat: 1141 kişiye ‘corona’ tanısı, 28 can kaybı; 1594 kişi iyileşti

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Son 24 saat: 948 kişiye ‘corona’ tanısı, 28 can kaybı; 1492 kişi iyileşti

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