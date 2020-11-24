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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 7 bin 381 yeni hasta, 161 can kaybı; 3 bin 678 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 162 bin 231 Covid-19 testi yapıldı, 7 bin 381 kişiye hastalık tanısı konuldu, 161 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre hasta sayısı 460 bin 916’ya yükseldi. Toplam can kaybı 12 bin 672, iyileşenlerin sayısı ise 381 bin 569’a ulaştı.

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Ağır hasta sayısı 4 bin 453 olurken, zatürre oranı yüzde 3.4, yatak doluluk oranı yüzde 54.7, yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 71.3 olarak açıklandı.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter’dan şunları yazdı: “Bugün tespit edilen 7.381 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.543’e ulaştı. Salgının seyrini değiştirmek elimizde. Aldığımız tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için desteğiniz şart. Zorunlu olmadıkça kalabalıklardan uzak durun.”

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