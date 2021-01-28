Son 24 saat: 7 bin 279 vaka, 129 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 7 bin 279 Covid-19 vakası kayda geçerken, 129 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, bir günde 173 bin 210 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 29 milyon 181 bin 125’e yükseldi.

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Toplam vaka sayısı 2 milyn 457 bin 118’e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 340 bin 216’ya, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 25 bin 605’e yükseldi.

Bir gündeki hasta sayısı 670, iyileşenlerin sayısı da 8 bin 902 oldu. Toplam ağır hasta sayısı ise bin 751.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden şunları kaydetti: “Bugün tespit edilen vaka sayısı 7.279 kişi. Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz. Aşı programının selameti açısından da tedbirlere ve kısıtlamalara uymalıyız. Büyük emek ve zahmetlerle elde ettiğimiz kontrolü riske atmamalıyız.”