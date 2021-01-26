Son 24 saat: 7 bin 103 vaka, 134 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 7 bin 103 Covid-19 vakası kayda geçerken, 134 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, bir günde 180 bin 303 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 28 milyon 828 bin 496’ya yükseldi.

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Toplam vaka sayısı 2 milyon 442 bin 350’ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 322 bin 511’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 25 bin 344’e yükseldi.

Bir gündeki hasta sayısı 681, iyileşenlerin sayısı da 8 bin 108 oldu. Toplam ağır hasta sayısı ise bin 791.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan şunları yazdı: “Tedbir ve kısıtlamalara uyumla vaka sayılarını önemli ölçüde düşürdük. Ancak son günlerde 5.000-7.000 arasında seyreden vaka sayıları hâlâ tedirgin edici seviyede. Kapalı ortamlarda kalabalıktan uzak durmalı, maske ve mesafe kurallarına özen göstermeliyiz.”