Son 24 saat: 6 bin 17 yeni hasta, 139 can kaybı; 3 bin 812 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte yeni Covid-19 hastası sayısı 6 bin 17 oldu. Bir günde 139 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 812 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre son bir günde 155 bin 516 kişiye test yapıldı, toplam test sayısı 17 milyon 245 bin 617’ye yükseldi.

Reklam

Son rakamlar, ağır hasta sayısının 4 bin 217’ye çıktığını, zatürre oranının da yüzde 3.8 olduğunu gösterdi.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter’dan tabloyu şöyle yorumladı: “Bugün tespit edilen 6.017 hastamız var. Tedbirler ve kısıtlamaların yakın zamanda netice vermesi için kurallara sıkı sıkıya uymalıyız. Salgınla mücadelenin yöntemi asırlardır değişmedi: el Temizliği, Maske ve Mesafe. Sevdiklerimiz için tedbirlere uyalım.”