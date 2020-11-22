Diken

Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 6 bin 17 yeni hasta, 139 can kaybı; 3 bin 812 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte yeni Covid-19 hastası sayısı 6 bin 17 oldu. Bir günde 139 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 812 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre son bir günde 155 bin 516 kişiye test yapıldı, toplam test sayısı 17 milyon 245 bin 617’ye yükseldi.

Reklam

Son rakamlar, ağır hasta sayısının 4 bin 217’ye çıktığını, zatürre oranının da yüzde 3.8 olduğunu gösterdi.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter’dan tabloyu şöyle yorumladı: “Bugün tespit edilen 6.017 hastamız var. Tedbirler ve kısıtlamaların yakın zamanda netice vermesi için kurallara sıkı sıkıya uymalıyız. Salgınla mücadelenin yöntemi asırlardır değişmedi: el Temizliği, Maske ve Mesafe. Sevdiklerimiz için tedbirlere uyalım.”

SON HABERLER

Pfizer-BioNTech aşısı donmuş halde, kuru buzla dağıtılacak

ABD’li ilaç firması Pfizer, Alman BioNTech’le geliştirdiği, eksi 70 derecede taşınması ve saklanması gereken aşının donmuş olarak küçük şişelerde ve kuru buzla nakledileceğini açıkladı. Eksi 70 derecede saklanması gerekliliği aşının yaygın olarak kullanılmasının önünde engel olarak görülüyordu.

Erdoğan: Kısıtlamalara uyulmazsa ilave tedbirler alabiliriz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Covid-19’la mücadele kapsamında uygulamaya konulan kısıtlamalara uyulmazsa ilave tedbirler alacaklarını söyledi. “MHP’yle yapacak çok işimiz var” diyerek cumhur ittifakında birlik mesajı veren Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç’ın açıklamalarının kendilerini bağlamadığını ifade etti.

‘Yargı reformu’ tam gaz: Cumartesi Anneleri’ne üç yıla kadar hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yıllardır Galatasaray Lisesi önünde, gözaltında kaybedilen yakınlarının bulunması için oturma eylemi yapan Cumartesi anneleri-insanları ve onlara destek veren 46 kişi hakkında üç yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Savcılık, oturma eylemine destek veren milletvekilleri ile ilgili yürütülen soruşturma dosyasını ise ayırdı.

DSÖ’nün ‘üçüncü dalga’ endişesi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) özel Covid-19 elçisi, hükümetler ikinci dalgaya ‘yetersiz’ tepki vermeye devam ederse, 2021’in başlarında üçüncü bir dalga olabileceğinden endişelendiğini söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...