Son 24 saat: 55 bin 941 vaka, 258 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 55 bin 941 Covid-19 vakası kayda geçerken 258 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye 2 Mart’tan itibaren ‘kontrollü normalleşme’ süreci başlatmıştı. 1 Mart’ta vaka sayısı 9 bin 891’di.

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Bugünkü, Türkiye’de salgın boyunca bir günde kayda geçen en yüksek vaka sayısı. Normalleşmenin başladığı 2 Mart’ta günlük vaka sayısı 11 bin 837’ydi. O güne kadar en yüksek vaka sayısı, ikinci pik sırasında, 8 Aralık 2020’de 33 bin 198 olarak kaydedilmişti.

Ölüm sayısında ‘rekor’ ise 276’yla 7 Nisan’da kırılmıştı. O güne kadar en yüksek günlük ölüm sayısı, 259 can kaybıyla 23 Aralık 2020’de kayda geçmişti. 2 Mart’taki ölüm sayısı 68’di.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 3 milyon 689 bin 866’ya, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 232 bin 892’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 33 bin 201’e çıktı.

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Bir günde 304 bin 492 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 40 milyon 689 bin 742’ye yükseldi.

Bugünkü hasta sayısı 2316, iyileşenlerin sayısı da 37 bin 914. Toplam ağır hasta sayısı ise 2615.