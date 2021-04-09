Son 24 saat: 55 bin 791 vaka, 253 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 55 bin 791 Covid-19 vakası kayda geçerken 253 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye 2 Mart’tan itibaren ‘kontrollü normalleşme’ süreci başlatmıştı. 1 Mart’ta vaka sayısı 9 bin 891’di.

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Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 3 milyon 745 bin 657’ye, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 268 bin 678’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 33 bin 454’e çıktı.

Bir günde 305 bin 103 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 40 milyon 994 bin 845’e yükseldi.

Bugünkü hasta sayısı 2408, iyileşenlerin sayısı da 35 bin 786. Toplam ağır hasta sayısı ise 2658.