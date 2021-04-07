Son 24 saat: 54 bin 740 vaka, 276 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 54 bin 740 Covid-19 vakası kayda geçerken 276 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye 2 Mart’tan itibaren ‘kontrollü normalleşme’ süreci başlatmıştı. 1 Mart’ta vaka sayısı 9 bin 891’di.

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Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 3 milyon 633 bin 925’e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 194 bin 978’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 32 bin 943’e çıktı.

Bir günde 302 bin 108 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 40 milyon 385 bin 250’ye yükseldi.

Bugünkü hasta sayısı 2203, iyileşenlerin sayısı da 35 bin 503. Toplam ağır hasta sayısı ise 2604.