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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 50 bin 678 vaka, 237 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 50 bin 678 Covid-19 vakası kayda geçerken 237 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye 2 Mart’tan itibaren ‘kontrollü normalleşme’ süreci başlatmıştı. 1 Mart’ta vaka sayısı 9 bin 891’di.

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Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 3 milyon 849 bin 11’e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 331 bin 411’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 33 bin 939’a çıktı.

Bir günde 294 bin 274 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 41 milyon 591 bin 854’e yükseldi.

Bugünkü hasta sayısı 2548, iyileşenlerin sayısı da 30 bin 194. Toplam ağır hasta sayısı ise 2824.

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