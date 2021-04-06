Son 24 saat: 49 bin 584 vaka, 211 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 49 bin 584 Covid-19 vakası kayda geçerken 211 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye 2 Mart’tan itibaren ‘kontrollü normalleşme’ süreci başlatmıştı. 1 Mart’ta vaka sayısı 9 bin 891’di.

Reklam

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 3 milyon 579 bin 185’e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 159 bin 475’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 32 bin 667’ye çıktı.

Bir günde 271 bin 547 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 40 milyon 83 bin 142’ye yükseldi.

Bugünkü hasta sayısı 2003, iyileşenlerin sayısı da 28 bin 498. Toplam ağır hasta sayısı ise 2477.