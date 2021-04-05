Son 24 saat: 42 bin 551 vaka, 193 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 42 bin 551 Covid-19 vakası kayda geçerken 193 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye 2 Mart’tan itibaren ‘kontrollü normalleşme’ süreci başlatmıştı. 1 Mart’ta vaka sayısı 9 bin 891’di.

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Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 3 milyon 529 bin 601’e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 130 bin 977’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 32 bin 456’ya çıktı.

Bir günde 245 bin 496 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 39 milyon 811 bin 595’e yükseldi.

Bugünkü hasta sayısı 1706, iyileşenlerin sayısı da 25 bin 627. Toplam ağır hasta sayısı ise 2407.