Son 24 saat: 42 bin 308 vaka, 179 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 42 bin 308 Covid-19 vakası kayda geçerken 179 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye 2 Mart’tan itibaren ‘kontrollü normalleşme’ süreci başlatmıştı. 1 Mart’ta vaka sayısı 9 bin 891’di.

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Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 3 milyon 400 bin 296’ya, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 59 bin 462’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 31 bin 892’ye çıktı.

Bir günde 248 bin 968 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 39 milyon 70 bin 763’e yükseldi.

Bugünkü hasta sayısı 1471, iyileşenlerin sayısı da 24 bin 419. Toplam ağır hasta sayısı ise 2182.